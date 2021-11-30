قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجة الحرارة أمس وأول أمس أمر معتاد في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية، منوهة إلى أن الحرارة كانت أعلى من المعدل بـ5 درجات.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الثلاثاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت ْ33 أمس الاثنين، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة اليوم ْ27؛ أي بانخفاض يصل إلى 6 درجات.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة تنخفض مرة أخرى غد الأربعاء لتصل إلى ْ23، مناشدة المواطنين عدم التسرع وتخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية؛ لأن الفرق بين درجتي الحرارة العظمى على القاهرة يومي الاثنين والأربعاء 10 درجات.

وتوقعت مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد، أن تنخفض الحرارة بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، لافتة إلى تعرض مناطق من السواحل الشمالية كمطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد لفرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة المواطنين.