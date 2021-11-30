 أحمد موسى: معرض إيديكس يشهد عرض أسلحة غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد موسى: معرض إيديكس يشهد عرض أسلحة غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب

أحمد موسى
أحمد موسى

نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 9:58 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إنّ هناك أسلحة حديثة تستخدم في مكافحة الإرهاب يتم الإعلان عنها لأول مرة في معرض إيديكس 2021.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه لا يتم عرض كل المعدات العسكرية التي يتم إنتاجها داخل مصر.

وأشار موسى إلى أنه أجرى جولة في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية، وأن ما شاهده اليوم بداية تصنيع وتوطين الصناعات العسكرية الحديثة في مصر.

ولفت إلى أن أكبر دولة تمتلك شركات عسكرية حول العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية تشترك في المعرض بما يزيد عن 40 شركة، يليها الإمارات العربية المتحدة.

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