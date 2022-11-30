 الغرفة التجارية بالجيزة: بدء صرف المقررات التموينية للمواطنين غدا - بوابة الشروق
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الغرفة التجارية بالجيزة: بدء صرف المقررات التموينية للمواطنين غدا

السلع التموينية
السلع التموينية
محمد فوزي
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 2:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 2:48 م

أعلن النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ونائب رئيس الاتحاد العام، أن وزارة التموين ستبدأ من غد الخميس صرف المقررات التموينية للمواطنين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

وأكد توافر مخزون استراتيجي كبير من السلع التموينية بالمحافظة، مضيفا أن وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة تتابع عمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة توافر السلع المقرر صرفها والتزام المنافذ بالأسعار المحددة.

وأشاد بمبادرة الدولة مد صرف مقابل الحماية الاجتماعية للبطاقات التموينية للأسر ذات الدخل المنخفض والتى يبلغ عددها 9.1 مليون أسرة.


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