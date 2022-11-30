 داعش: أبو الحسين الحسيني القرشي خلفا لزعيم التنظيم المقتول أبو الحسن القرشي - بوابة الشروق
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داعش: أبو الحسين الحسيني القرشي خلفا لزعيم التنظيم المقتول أبو الحسن القرشي

وكالات:
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 5:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 5:59 م

أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي، في تسجيل صوتي مقتل زعيم التنظيم أبو الحسن القرشي، حسبما أفادة قناة "الشرق" الإخبارية السعودية، منذ قليل.

كما كشف المتحدث ويدعى أبو عمر المهاجر، عن زعيم جديد للتنظيم هو أبو الحسين الحسيني القرشي، داعيا عناصر التنظيم الإرهابي إلى مبايعته، ليصبح رابع زعيم للتنظيم منذ تأسيسه.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في 3 فبراير الماضي، مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي، بغارة عسكرية أمريكية على منطقة أطمة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وكان أبو إبراهيم القرشي ثاني رجل يحمل لقب "الخليفة" في التنظيم المتشدد، خلفا للبغدادي الذي قتل بغارة أمريكية في أكتوبر 2019.

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