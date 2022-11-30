 وزيرا خارجية أوكرانيا وبولندا يبحثان المزيد من الخطوات لدعم كييف - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية أوكرانيا وبولندا يبحثان المزيد من الخطوات لدعم كييف

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 1:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 1:17 م

بحث وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ووزير خارجية بولندا زبيجنيو راو، المزيد من الخطوات لتعزيز أوكرانيا خلال هذا الشتاء وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست.

وقال كوليبا، في تغريدة له نقلتها وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية: "خلال اجتماعنا في بوخارست، ناقشت أنا ووزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، المزيد من الخطوات لتعزيز أوكرانيا خلال هذا الشتاء، أنا ممتن لشعب وحكومة بولندا للوقوف بشكل حازم مع أوكرانيا وتقديم دعم إنساني وعسكري واسع النطاق".

وكان اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي يمتد ليومين قد انطلق في العاصمة الرومانية بوخارست أمس الثلاثاء، حيث ناقش الحلفاء أهم القضايا المتعلقة بالأمن الأوروبي ، وتمت دعوة وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا للمشاركة.

 


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