 ميقاتي يتسلّم دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية الصينية في الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميقاتي يتسلّم دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية الصينية في الرياض

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 10:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 10:02 م

تسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة العربية الصينية في الرياض في 9 ديسمبر المقبل.

وتسلم ميقاتي "الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي زاره بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وقال السفير البخاري، بعد اللقاء: "جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف: "شددت على أهمية المضي في البرنامج الإصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي واستكمال الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب".

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