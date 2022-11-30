ميقاتي يتسلّم دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية الصينية في الرياض

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تسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور القمة العربية الصينية في الرياض في 9 ديسمبر المقبل.

وتسلم ميقاتي "الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي زاره بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وقال السفير البخاري، بعد اللقاء: "جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف: "شددت على أهمية المضي في البرنامج الإصلاحي للحكومة وخارطة الطريق الموضوعة من قبل صندوق النقد الدولي واستكمال الإصلاحات بالتعاون مع مجلس النواب".