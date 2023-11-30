حزب المؤتمر يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسى بالدقهلية

عقد حزب المؤتمر، مؤتمرا جماهيريا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، بمدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية.

حضر المؤتمر، الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ والشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب وأحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب والمهندس مصطفى الدكروري الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم.

وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس الحزب إننا نعقد مؤتمرات شعبية وجاهيرية لدعم الرئيس مع وجود مبادرة شبابية من رئيس غرفة عمليات الحزب لانتخابات الرئاسة باسم "ماذا تريد من الرئيس"، للتواصل مع الشباب عبر السوشيال ميديا.

وأوضح اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب المؤتمر "تمر بلادنا بأحداث عظام ولدينا استحقاق انتخابي ولدينا تحديات كبيرة من أجل وطننا الغالي مصر وأنه لا بد من الدفاع عن مقدرات وطننا بالمشاركة في المحفل الوطني الكبير فى الماراثون الانتخابى الذى تفرقنا عنه أيام".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي نوّع العلاقات المصرية الخارجية وجعلها تتسم بالتنوع والاتزان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مما مكن مصر من العودة للريادة العربية والإفريقية والإقليمية والدولية.

وقال مصطفى الدكروري الأمين العام المساعد لشئون التنظيم إن الرئيس السيسى حمى وطنه وحافظ عليه، قدم الكثير والكثير وما زال يتحمل دون كلل أو ملل جئنا إليكم لنقول معا نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وأردف أن حنكة الرئيس وجولاته الخارجية وخبراته العسكرية والاستراتيجية والاستخبارية مكنته من توصيل الصورة الحقيقية لما حدث في ثورة يونيو بأنها إرادة شعبية خالصة أنقذت وطن من جماعة إرهابية أرادت تفكيكه وتفكيك مؤسساته، لافتا إلى أن الرئيس أعاد العلاقات مع واشنطن وكبرى الدول الأوروبية بعد مجهود كبير وعمل وتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة والجهات المعنية.

وقال أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب إنه يجب أن نتذكر أن الرئيس السيسي استلم مصر وكثير من الدول الأوروبية ودول العالم غاضبة نتيجة الفهم الخاطىء لما حدث في ثورة يونيو العظيمة حيث الإرادة الشعبية التي ساهمت في التخلص من الحكم والنظام الإرهابي لجماعة الإخوان وأننا هنا اليوم لنؤكد حقائق يعلمها القاصي والداني، نريد استكمال مسيرة الإنجازات، نريد الجمهورية الجديدة، نريد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر وننتظرها منكم أمام صناديق الاقتراع يوم الانتخابات لنقول معا "نعم" للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب عن تأييد أهالي سيناء للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.