أفضل شركات التداول المرخّصة في تركيا

التداول في تركيا يحقق نجاحات متواصلة للمتداولين المُحترفين في تركيا. ولكن هل التداول مسموح قانونية في تركيا للأتراك والمقيمين في تركيا من الجنسيات الأخرى؟ وما هي طريقة اختيار أفضل شركة تداول في تركيا ؟ معلومات هامّة قبل دخولك التداول والاستثمار لا بد أن تعرفها.

التداول في تركيا بين الواقع والخيال

التداول في الأسواق الماليّة هو نشاطٌ يَجذب العديد من الأشخاص الذين يرغبون في زيادة دَخلهم أو الاستثمار في مَشاريع مُربحة. ومع ذلك، فإنّ التداول يتطلب مهارات وخبرات معيّنة وتدريب مُستمر وتعلّم، وكذلك الحصول على أفضل وسيط مالي موثوق يقدّم خدمات عالية الجودة وشفافة. وصحيح أنّ هُناك العديد من شركات التداول الموثوقة في تركيا التي تنشّط السوق، ولكن ليسَ جميعها تُلّبي احتياجات وتوقعّات المُتداولين. إذاً السؤال؛ كيفية اختيار افضل شركات التداول في تركيا؟، ولنذكر هل التداول مَسموح وقانوني في تركيا للأتراك والمُقيمين من جنسيّات أخرى؟، وما هي أفضل شركات تداول موثوقة في تركيا، وفقاً لمعايير الرئيسية الأساسية مثل الرخصة والسمعة والعروض والأدوات والدعم الفني.

كيفية اختيار شركة تداول موثوقة في تركيا ؟

طريقة اختيار شركات تداول موثوقة في تركيا أمرٌ مهم للغاية لضمان الأمان والمثالية في الأسواق المالية. ولكن كيف يمكن للمتداول التمييز بين الشركات الجيّدة والسيئة، وكيف يمكن العثور على أفضل منصة تداول في تركيا؟ هُناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار شركة تداول موثوقة في تركيا، وهي:

الترخيص: هذا أهم معيار للتحقق من مصداقية وموثوقية شركة التداول. يجب أن تكون الشركة مرخَّصة من قبل هيئة رقابية مالية مُحترمة ومعترف بها. سواءً كانت محلية أو دولية. بعض الهيئات الرقابية الشهيرة هي: مجلس أسواق رأس المال التركي (CMB)، هيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA)، هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وغيرهم.

السمعة: هُنا نقيس جودة ومهنية شركة التداول. يمكن الحصول على معلومات عن سمعة الشركة من خلال قراءة التعليقات والتقييمات والشهادات من قبل العملاء الحاليين والسابقين أو يُمكنك الحصول على المعلومات من خلال مواقع تقييم شركات التداول.

العروض والأدوات: وهو يتعلّق بالجوانب الفنية والتشغيلية لمنصة التداول. يجب أن تقدّم المنصة عروضاً وأدوات تُناسب احتياجات ومستوى وأهداف المتداول. بعض العوامل التي يجب الانتباه إليها هي: الحد للإيداع الأدنى، الرافعة المالية والسبريد، العمولة والحسابات المُختلفة، الأصول المُتاحة للتداول والمنصات والبرامج والتطبيقات،

الدعم الفني: هذا المعيار يتعلّق بالجوانب البشرية والتواصلية لأفضل شركة تداول في تركيا. يجب أن تقدم الشركة دعماً فنياً وخدمة عملاء عالية الجودة ومتوفرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وبلغات مختلفة إذا كانت تَنظر إلى المقيمين الغير أتراك في تركيا.

هل التداول مسموح في تركيا ؟

في الواقع نعم، إنّ تداول العملات الأجنبية الفوركس في تركيا مسموح بشكلٍ قانوني وآمن، ولكن يجب على المتداولين اختيار أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة من قبل هيئة الرقابة والتنظيم المالي (SPK)، والتي تتحقق من مدى توافقها مع اللوائح والقوانين المحلية والدولية. أو أن تكون الشركة حاصلة على تراخيص دولية عالمية.

بعض من أفضل شركات التداول في تركيا هي:

XM، Exness، وغيرهم أيضاً. والتي سنشرحهُ بشكلٍ مُفصّل في الفقرة القادمة، وهي شركات تتيح لك التداول في مُختلف الأصول المالية من تركيا، بما في ذلك تداول المؤشرات CFDs والفوركس والاسهم وغيرها.

أفضل منصة تداول في تركيا

يوجد العديد من العوامل التي تؤثّر على اختيارك أفضل منصة تداول في تركيا . مثل الرسوم والرافعة المالية والتنظيم والأدوات والمنصات والدعم وغيرها. والحقيقة لا يمكن الجزم بأنّ منصة ما هي الأفضل بشكلٍ مطلق، ولكن يمكننا أن نذكر بعض المعلومات عن أفضل شركات التداول في تركيا وهي:

Exness: هي شركة وساطة مالية رائدة في العالم تقدّم خدمات تداول عقود الفروقات CFDs والفوركس والأسهم والمؤشرات.

تتميز Exness بسرعة إجراء المُعاملات السحب ودعم عملاء مُحترف.

MetaTrader 4 منصات تداول مُتقدّمة مثلو MetaTrader 5 و Exness Trade و Exness Terminal.

تخضع شركة Exness لرقابة هيئات مالية في عدة دول مثل قبرص وجزر العذراء البريطانية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.

تقدّم Exness عروضاً وميزات مغرية مثل الرافعة المالية والحسابات الإسلامية والتداول الإجتماعي والتداول الآلي أيضاً.

يمكنك فتح حساب تداول بحد ادنى 10 دولار.

كانت هذه نبذه عن التداول وشركات التداول الموثوقة في تركيا وعليك دائما اخذ الحيطة والحذر عند اختيار منصة للتداول وان تكون معتمدة.