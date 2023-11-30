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تحرير 15 مخالفة للمخابز في كفر الدوار بالبحيرة

خميس البرعى
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 12:51 ص | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 12:52 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم ، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي، رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة ضبط الآتي، 6 مخابز إنتاج خبز ناقص وزن بمقدار من  9 إلى 16 جرام فى الرغيف الواحد، مخبزين التصرف فى 6 شكاير دقيق مدعم، 5 مخابز بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الانتظام بمواعيد العمل.

وكانت الحملة برئاسة أحمد عبد الفضيل ورفقة صلاح مهدى المفتش بالإدارة وتستمر الحملات لضبط المخالفين.


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