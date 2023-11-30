نتنياهو لبلينكن: أقسمنا على القضاء على حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في القدس، أن حماس التي شنت هجوم السابع من أكتوبر الماضي هى نفسها التي نفذت إطلاق النار في القدس اليوم الخميس.



وأضاف نتنياهو: "قلت له: لقد أقسمنا، وأقسمنا، أن نقضي على حماس. لن يوقفنا شيء. إنه تهديد للعالم أجمع"، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية اليوم الخميس.



كانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت تبنيها عملية إطلاق النار في مدينة القدس، اليوم الخميس، التي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين وأصيب 13 آخرون بجروح.



وقالت القسام، في بيان صحفي اليوم، إن العملية "تأتي ضمن مسئولية الرد على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات".



وأضاف البيان أن العملية "رسالة تحذير مباشرة ضد الانتهاكات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".