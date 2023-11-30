بلينكن: طريقة دفاع إسرائيل عن نفسها مهمة ولكن عليها الالتزام بالقانون الدولي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن طريقة دفاع إسرائيل عن نفسها مهمة، ولكن عليها الالتزام بالقانون الدولي، قبل استئناف عملياتها العسكرية ولا بد من وضع خطط إنسانية؛ لحماية المدنيين والتقليل من قتل الفلسطينيين.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي له، منذ قليل، على هامش زيارته لتل أبيب، أنه يجب على إسرائيل تحديد أماكن آمنة في وسط غزة، ليحتمي بها المدنيون، حال استكمال العملية العسكرية، مؤكدا ضرورة إعطاء تحذيرات للمدنيين النازحين داخل غزة.

وعقب: «يجب منح النازحين الفلسطينيين نحو جنوب قطاع غزة، الفرصة للعودة إلى مناطق سكنهم».

وأوضح أن القوة العسكرية الإسرائيلية متطورة جدا، وتستطيع إلحاق الضرر بحماس دون استهداف المدنيين من النساء والأطفال، مشددا على أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على هذا الأمر، وأن بلاده لن توافق على تكرار ما حدث في شمال غزة بجنوب القطاع، مردفا: «وفي الوقت ذاته أمام حماس خيارات يمكنها القيام بها ومن أبرزها إطلاق فوري لكل الرهائن لديها، وإيقاف استخدام المدنيين كدروع بشرية لها».

وأشار إلى أنه يمكن لحماس تسليم قياداتها المسئولين عن «القتل والتعذيب والاغتصاب»، الذي حدث في 7 أكتوبر، والتخلي عن هدفها المعلن عن إنهاء الوجود الإسرائيلي- على حد قوله.