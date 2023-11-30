محكمة تقضي بانتهاك الحكومة الألمانية قانون المناخ

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قضت محكمة ألمانية، بأن الحكومة انتهكت أهداف التغير المناخي المنصوص عليها في القانون، وذلك بعدم فعل ما يكفي لخفض الانبعاثات في قطاعي النقل والإنشاء.

ويعد القرار الصادر اليوم الخميس، انتصارا لمجموعتين معنيتين بالبيئة حركتا الدعوى التي يتهمان فيها الوزارات بانتهاك القانون الألماني لحماية المناخ، والذي ينص حاليا على أهداف سنوية لكل قطاع لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المضرة.

وينص القانون على أنه يجب أن ينخفض إجمالي الغازات الدفيئة في ألمانيا بواقع 65% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990.

ويلزم القانون الوزارة المسئولة بتنفيذ خطة عمل فورية؛ لخفض الانبعاثات في حال لم يحقق قطاع ما الأهداف المنصوص عليها في القانون.

ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة الحكم، الأمر الذي من شأنه أن يرجئ أي أثر لقرار اليوم الذي أصدرته محكمة إدارية في برلين.

وأمر قرار المحكمة اليوم، الحكومة باتخاذ تدابير إضافية لضمان الوفاء بأهداف المناخ للأعوام من 2024 إلى 2030.