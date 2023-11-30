المشتبه به في قضية الطفلة البريطانية المختفية منذ 16 عاما يمثل للمحاكمة في فبراير

قالت محكمة براونشفايج الألمانية إن رجلا ألمانيا يبلغ من العمر 46 عاما، والذي يعد المشتبه به الرئيسي في قضية اختطاف الفتاة البريطانية مادلين ماكان منذ 16 عاما، سيمثل للمحاكمة في مدينة براونشفايج الألمانية بتهم غير ذات صلة في فبراير المقبل.

ويواجه المشتبه به، الذي تم الإشارة إليه فقط باسم كريستيان بي، المحاكمة في ثلاث حالات اغتصاب مشدد وحالتي اعتداء جنسي على الأطفال. وستبدأ المحاكمة في 16 فبراير المقبل.

ويُزعم أن المشتبه به ارتكب الجرائم بين نهاية ديسمبر 2000 ويونيو 2017 في البرتغال، حيث اختفت الفتاة البريطانية مادلين ماكان البالغة من العمر 3 سنوات من مجمع سكني في مايو 2007.

ولا يزال الرجل الألماني المشتبه به الرئيسي ولكن لم يتم توجيه تهم جنائية إليه في قضية ماكان.

وأكد المدعون مرارا وتكرارا أن التحقيق في اختفاء ماكان مستمر بغض النظر عن التهم الجنائية الحالية.

ولا يزال المحققون الألمان مقتنعين بأن كريستيان بي، الذي لديه سجل إجرامي، هو الذي اختطف الفتاة وقتلها.

وعاش المشتبه به الألماني، الذي قضى عدة أحكام بالسجن لارتكابه جرائم جنسية، في منطقة الجارف الواقعة بجنوب البرتغال في الفترة من 1995 حتى 2007 على فترات منتظمة.

واختفت ماكان من الشقة التي تقضي عائلتها فيها العطلات في برايا دا لوز في عام 2007، قبل أيام من عيد ميلادها الرابع. وتصدرت القضية عناوين الصحف الدولية.

وليس هناك أي أثر للطفلة منذ ذلك الحين.