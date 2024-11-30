الأشعة تثبت إصابة المهدي سليمان بكسر في شاظية القدم

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أجرى حارس مرمى فريق الأتحاد السكندري ومنتخب مصر المهدي سليمان، الأشعة عقب خروجه مصابا خلال مباراة الأتحاد السكندري أمام طلائع الجيش التي أقيمت علي إستاد الأسكندرية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأثبتت الأشعة إصابة المهدي بكسر على مستوى شاظية القدم خلال الكرة المشتركة بينه وبين مهاجم فريق طلائع الجيش " كريم طارق " في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

يذكر أنه تم نقل اللاعب فورا إلي أحد المستشفيات بالأسكندرية وبعد ظهور نتيجة الأشعة سيجري اللاعب عملية جراحية فورا علي ان يتحدد مدة غياب اللاعب بعدها عن الملاعب.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزًا غاليًا على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".