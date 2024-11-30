عمرو أديب: المجتمع الاستهلاكي أصبح يسهل فكرة التقسيط

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المجتمع الاستهلاكي أصبح يسهِّل فكرة التقسيط.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك الكثير من المعاملات المالية التي تقوم على التقسيط المحسوب بحيث يتمكن المواطن من أدائها.

وأشار إلى أن هناك تطبيقات كثيرة تتيح التقسيط لمدة تصل إلى عدة أشهر، بحيث لا يشعر المواطن بثقب كبير في ميزانيته.

ولفت إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت الظروف الاقتصادية قد دفعت المواطنين لتقليل حجم مشترياتهم، لكنها رأى أن الإقبال على الشراء في الجمعة السوداء ليس كما المعتاد.