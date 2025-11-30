جولة بمنطقة حمام موسى للمشاركات في الملتقى الـ22 لفنون الفتاة والمرأة الحدودية

شهدت منطقة حمام موسى اليوم ـ الأحد ـ أولى الجولات الميدانية لفعاليات الملتقى الثقافي الثاني والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، والمقام بمحافظة جنوب سيناء حتى 5 ديسمبر المقبل تحت شعار "يهمنا الإنسان" برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن مشروع "أهل مصر" للمرأة.

بدأت الجولة بزيارة حمام موسى، أحد أبرز معالم مدينة الطور، والذي يعد مقصدا علاجيا لما يحتويه من مياه كبريتية نتجت عن أمطار تراكمت منذ آلاف السنين، وتمتاز بدرجة حرارة تماثل حرارة جسم الإنسان في جميع فصول العام.

وخلال الزيارة تعرفت المشاركات على سبب تسمية الموقع، والتي تنسب إلى النبي موسى عليه السلام، حين دعا ربه فأمره بضرب الماء بعصاه، ليصبح المكان بعدها مقصدا للاستشفاء والتخلص من الطاقة السلبية.

وتواصلت الفعاليات بحضور العرض المسرحي الإماراتي "الشمعة"، بقصر ثقافة شرم الشيخ، وهو عمل مونودرامي للفنان عبد الله مسعود، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

كما شهد اليوم تدريبات متنوعة خلال الورش الفنية والحرفية التي شملت: تعليم فن المكرمية تدريب شيرين عفيفي، تصميم الحلي والإكسسوارات للمدربة سماح فاروق، تعليم التطريز للمدربة سليمة صالح موسى، تعليم فن الخيامية تدريب عماد عاشور، وتصميم حقائب بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب.

واختتمت الفعاليات مع ورش اكتشاف المواهب وتنمية المهارات الإبداعية، ومنها: ورشة الكتابة الصحفية للصحفي محمد خضر، ورشة التصوير الفوتوغرافي تدريب طارق الصغير، ورشة المسرح للمخرج محمد عبد الوهاب، وأخيرا ورشة الموسيقى والغناء للفنان عمر عدلي، وذلك بحضور د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" للمرأة.

ينفذ الملتقى الثقافي الثاني والعشرون من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، وذلك في إطار برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإدارة منيرة فتحي.

ويتضمن برنامج الملتقى لقاءات توعوية وتثقيفية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أمسية ثقافية وجلسات دوائر الدعم النفسي، كما يشمل زيارات ميدانية لأبرز معالم مدينة شرم الشيخ، من بينها متحف الآثار، مسجد الصحابة، محمية رأس محمد، محمية نبق، وكنيسة السماويين، فضلا عن جولات حرة وذلك بمشاركة 114 فتاة من محافظات: الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، مطروح، وأسوان.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.