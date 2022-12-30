محافظ الجيزة يتفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة، خلال جولة تفقدية له، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.



وتفقد المحافظ، مشروع توسعات محور ٢٦ يوليو بشارع أحمد عرابي موجها رئيس حي العجوزة بتطوير ورفع كفاءة مسار الطريق السطحي وأرصفه المشاه وأعمدة الإنارة؛ لتتكامل أعمال التطوير وتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع الحيوي.



كما كلف المحافظ، رئيس حي جنوب برفع كفاءة طبقة الطريق بشارع حديقة الاورمان بالإضافة إلى طرح عدد من ساحات الانتظار بشارع النهضة لتنظيم عملها.



وشدد على تكثيف حملات النظافه والتجريد بشوارع البحر الأعظم والنيل ومراد والبطل أحمد عبد العزيز واسفل الطريق الدائري بالمنيب، مع الصيانة الدورية لأرصفة المشاه؛ لتسهيل حركة سير المواطنين مع عدم السماح بالتعدي علي الطريق العام للمنشأت التجارية والمحال ومعارض السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.