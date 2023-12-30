كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية وتفجير دبابة ميركافا وسط قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، صباح اليوم السبت، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة «الياسين 105».



وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة «شواظ» شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.



ويتواصل القصف الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح السبت، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من الجرحى.



وشهد شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.



وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذي يشهد منذ أربعة أيام قصفا مكثفا جوا وبرا، ما دفع المواطنين إلى النزوح باتجاه دير البلح.