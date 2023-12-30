المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف قاعدة أمريكية في إقليم كردستان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم السبت، أنها قصفت قاعدة حرير في إقليم كردستان شمالي العراق التي تضم قوات أمريكية بالطيران المسيّر.

وأوضحت المقاومة الإسلامية في بيان نشرته على موقع الإعلام الحربي التابع لها أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة حرير المحتلة في أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق قصف القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة في هذه القواعد حتى تحاوز عدد الضربات أكثر من 100 ضربة، إضافة إلى ضربات استهدفت مصالح إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات، منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي وحتى الآن.