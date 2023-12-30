جيش الاحتلال يزعم: وقف مؤقت للقتال لـ4 ساعات لتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، الوقف المؤقت (لمدة أربع ساعات) في القتال في مخيم في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الجيش في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه سوف يتم بشكل مؤقت تعليق ما سماها الأنشطة العسكرية هناك لأسباب إنسانية.

وادعى أن هذا التوقف من شأنه أن يمكن السكان من الحصول على الإمدادات.

وكان جيش الاحتلال، قد دعا في وقت سابق سكان مدينة خان يونس المحاصرة جنوب المنطقة الساحلية إلى البحث عن الأمان في مدينة رفح.

وعقب توسيع نطاق القصف الإسرائيلية على الجزء الأوسط من قطاع غزة، فإنه بالكاد يكون هناك مكان للأشخاص النازحين داخليا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وقال توماس وايت، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في غزة، قبل بضعة أيام، إن مدينة رفح، على سبيل المثال، مكتظة بالفعل بالنازحين إليها وتستوعبهم بالكاد.