كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال بقذائف الهاون بمحاور التوغل في غزة

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نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد استهداف عناصرها لقوات الاحتلال بقذائف الهاون بمحاور التوغل في قطاع غزة.





كتائب القسام تنشر صورا لقصف بالهاون استهدف القوات الإسرائيلية في محاور التوغل بقطاع #غزة. pic.twitter.com/uKK9b15yWC — khaldoun (@khaldounnaji) December 30, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، تدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة «الياسين 105».

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، إن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة «شواظ» شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى استهداف عناصرها لدبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» شمال مخيم البريج وسط القطاع.

ويتواصل القصف الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح السبت، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من الجرحى.

وشهد شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذي يشهد منذ أربعة أيام قصفا مكثفا جوا وبرا، ما دفع المواطنين إلى النزوح باتجاه دير البلح.