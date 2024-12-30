الطيران الكوري الجنوبي: الطائرة المحطمة قامت بـ13 رحلة خلال 48 ساعة قبل الحادث المميت

قالت مصادر في صناعة الطيران الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الطائرة التابعة لشركة الطيران "جيجو إير"، التي تعرضت لحادث تحطم مميت أودى بحياة 179 شخصا، قامت بتشغيل 13 رحلة خلال 48 ساعة قبل الحادث، مما أثار المخاوف بشأن الاستخدام المفرط في فترة زمنية قصيرة.

وأفادت المصادر، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنه يُعتقد أن طائرة بوينغ B737-800، التي واجهت عطلا في معدات الهبوط أثناء هبوطها في مطار موان الدولي يوم الأحد، كانت قد سافرت بين موان وجزيرة جيجو وإنتشون، غربي سول، خلال فترة زمنية مدتها 48 ساعة سابقة، وتبين أيضا أنه تم تشغيل الطائرة على وجهات دولية، بما في ذلك بكين وبانكوك وكوتا كينابالو وناغازاكي وتايبيه .

وكانت الطائرة بمثابة رحلة مستأجرة للجولات الجماعية التي تنظمها في الغالب وكالة سفر مقرها غوانغجو، والتي عرضت رحلة لمدة 5 أيام إلى بانكوك لموسم عيد الميلاد.

وأثار مراقبو الصناعة مخاوف بشأن ما إذا كانت "جيجو إير" قد تجاوزت طاقتها من خلال الإفراط في جدولة رحلات الطيران المستأجرة خلال موسم الذروة في نهاية العام.