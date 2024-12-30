الرئيس الجزائري يشن هجوما حادا على صنصال: لص مجهول الأب والهوية

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شن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هجوما لاذعا على الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال.



ووصف الرئيس الجزائري في خطاب أمام البرلمان بغرفتيه يوم الأحد، صنصال بأنه "لص مجهول الهوية والأب"، حسب تعبيره.

واتهم تبون صنصال بالسعي لتشكيك الجزائريين في وحدة تراب وطنهم، قائلا: "تجي انت تبعتلي لص مجهول الأب ومجهول الهوية يقول الجزائر كانت نصها تع دولة فلانية".



وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت بوعلام صنصال منذ منتصف نوفمبر لدى محاولته دخول الجزائر عبر مطار هواري بومدين.

وحسب ما أوردته مصادر جزائرية موثوقة فإن المتهم نسبت إليه تهم عديدة، بعضها يتعلق بجناية التخابر مع جهات أجنبية.

وأوردت المصادر نفسها أن المتهم كان ينقل أخبارا ومعلومات للسفير الفرنسي بالجزائر.

وتم تقديم بوعلام صنصال أمام نيابة المحكمة في أعقاب توقيفه بمطار هواري بومدين الدولي لدى حلوله في الجزائر وتم التحقيق معه بخصوص تصريحاته المثيرة للجدل والمشككة في تاريخ الأمة الجزائرية وتحمل مساسا بالوحدة الوطنية.

وأثار صنصال جدلا واسعا عقب مقابلة سابقة مع "فرانتيير ميديا" الفرنسية قال فيها إن "مدنا بالغرب الجزائري كانت تاريخيا جزءا من المغرب مثل تلمسان ووهران ومعسكر".

صنصال كاتب وناقد يبلغ من العمر 75 سنة، يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.