فيفي عبده تنعي أحمد عدوية: صديق العمر

نعت الفنانة فيفي عبده، المطرب الشعبي أحمد عدوية، الذي توفي منذ قليل، عن عمر يناهز الـ 79 عامًا.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها على «انستجرام»، صورة للراحل معلقة : «‎إنا لله وإنا اليه راجعون خبر حزين جدًا توفي إلى رحمة الله أخويا وصديق العمر الفنان الكبير أحمد عدوية، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أولاده وأحبابه يا رب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».



أحمد عدوية، المولود في 26 يونيو 1945 بمحافظة المنيا، يُعتبر من أبرز رواد الأغنية الشعبية المصرية في السبعينيات.

بدأ مسيرته الفنية عام 1969، وحقق شهرة واسعة بأغانيه التي لاقت رواجًا كبيرًا مثل "السح الدح أمبو"، "زحمة يا دنيا زحمة"، و"بنت السلطان"، كما شارك في العديد من الأفلام السينمائية، حيث بلغ عددها حوالي 27 فيلمًا، منها "المتسول"، "البنات عايزة إيه"، و"يا رب ولد".

في عام 1989، تعرض لحادث أثر على صحته، لكنه تمكن من العودة إلى الساحة الفنية لاحقًا، وقدم أعمالًا مشتركة مع فنانين شباب، مثل أغنية "الناس الرايقة" مع رامي عياش عام 2010.