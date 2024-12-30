اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تدمير النظام الصحي بشمال غزة يعرض المدنيين لخطر جسيم

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن تدمير النظام الصحي في شمال غزة يعرض المدنيين لخطر جسيم غير مقبول.

وأكدت اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، على احترام وحماية المرافق الطبية كي يتمكن المدنيون من الوصول إليها.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية قد حذرتا من تدهور الوضع الصحي والإنساني في شمال قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بتوقف خدمات الإنقاذ والإسعاف، بالإضافة لمنع إدخال الطعام والماء والأدوية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين.

وهذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



