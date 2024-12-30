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أفادت وسائل إعلام سورية، بتكليف ميساء صابرين، بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب.

وتشغل صابرين، عضوية مجلس إدارة «سوق دمشق للأوراق المالية»، ممثلة عن «مصرف سوريا المركزي»، منذ ديسمبر 2018.

كما شغلت مناصب عدة في مصرف سوريا المركزي، شملت: النائبة الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة وعضوة لجنة إدارة المصرف، ومديرة مديرية مفوضية الحكومة، ورئيسة قسم الرقابة المكتبية.

وحصلت على ماجستير في الاقتصاد اختصاص محاسبة، كما أنها تحمل شهادة محاسب قانوني.

كما تولت مناصب: عضو مجلس إدارات مجلس النقد والتسليف لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، وعضو مجلس المحاسبة والتدقيق هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وعضو سوق دمشق للأوراق المالية سابقاً.