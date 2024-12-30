 مستشار الأمن القومي العراقي يطالب الأمم المتحدة بغلق مخيم الهول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومي العراقي يطالب الأمم المتحدة بغلق مخيم الهول


نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 2:56 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 2:56 م

طالب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، خلال لقاء رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في العراق كاترينا لومب بغلق مخيم الهول في سوريا.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمستشار العراقي، رحب الأعرجي، خلال اللقاء برئيسة المفوضية لومب، بمناسبة تسلمها مهامها الجديدة.

وشهد اللقاء مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ملف المعارضة الإيرانية والعراقيين والأجانب المتواجدين في مخيم الهول السوري، وضرورة غلق المخيم بشكل كامل.

وأكد الأعرجي، أن الحكومة العراقية مستعدة بشكل كامل لدعم عمل المنظمة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامها.

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