إطلاق العملة السورية الجديدة وتحمل رموزا نباتية ترمز لكل مناطق البلاد

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية اليوم الاثنين، عن العملة السورية الجديدة.

وحملت العملة الجديدة صورة للمناطق السورية جغرافياً وانتاجياً وصورا لبعض الحيوانات وأبرزها الحصان العربي والعصفور الدوري.

وقال الشرع في جلسة حوارية في حفل إطلاق العملة السورية الجديدة إن حدث تبديل العملة عنوان لأفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث.

وأكد الرئيس السوري أن " مرحلة التحول حساسة ودقيقة وأهم عامل فيها عدم حدوث حالة فزع بين الناس، وألا يحدث تسارع لرمي العملة القديمة واحلال العملة الجديدة محلها، ولذلك لا داعي للإلحاح على تبديلها لأن ذلك قد يضر بسعر صرف الليرة السورية".

وأضاف،:" نحتاج حالة من الهدوء في استبدال العملة، والمصرف المركزي أوضح أن ذلك سيتم وفق جدول زمني محدد ، ونحتاج إلى ثقافة جديدة أثناء تبديل العملة بأن نجرّم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، ونوفر السيولة بشكل تدريجي لا يؤثر على حالة التضخم.".

ومن جانبه أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ،:" رؤيتنا أن يكون المصرف الركيزة الوطنية للاستقرار وضمن هذه الرؤية أتى قرار استبدال العملة، وهي عملية تقنية لا تغير من قيمة العملة".

وأضاف الحصرية،:" استفدنا من تجارب دول ناجحة في استبدال العملة كالتجربة الفرنسية والألمانية وخاصة أنها أعقبت انتهاء حرب أو تغييراً سياسياً كبيراً".

وأكد حاكم المصرف المركزي " تبديل العملة لن يؤثر على سعر الصرف، ومن المتوقع أن يساعد على لجوء الناس إلى الاعتماد على الليرة السورية في التعاملات اليومية".

وكانت مطالب شعبية لتبديل العملة السورية وخاصة فئة ألف ليرة التي تحمل صورة الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وفئة ألفي ليرة وتحمل صورة الرئيس السابق بشار الأسد .

وانهارت العملة السورية منذ اندلاع الثورة عام 2011 حيث كان الدولار يعادل 50 ليرة وعند سقوط النظام في شهر ديسمبر العام الماضي، وصل سعر صرف الدولار إلى 15 ألف ليرة سورية ، بعد انهيار الاقتصاد السوري وخروج مناطق عن سيطرة الحكومة السورية والحصار الذي فرض على سوريا .