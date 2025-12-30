المشرعون في زيمبابوي يصدقون على ميزانية بقيمة 253 مليار زيج لعام 2026

صدّق المشرعون في زيمبابوي على خطط الإنفاق الحكومية لعام 2026، لتبلغ ميزانية العام المقبل 253 مليار زيج "العملة المحلية"، وذلك بحسب ما ورد في مرسوم حكومي.

وجاء في المرسوم الحكومي الذي صدر أمس الاثنين، أن تصديق المشرعين جاء بعد إجراء تعديلات طفيفة على خطط الإنفاق الحكومية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مارتن روشوايا، كبير أمناء رئيس البلاد ومجلس الوزراء، قوله في إشعار تم نشره في الجريدة الرسمية، إنه قد تمت المصادقة على قانون الموازنة المالية وقانون الاعتمادات.

يذكر أن زيمبابوي كانت قد بدأت تداول عملتها الجديدة "زيج"، في أبريل الماضي.