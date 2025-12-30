 المشرعون في زيمبابوي يصدقون على ميزانية بقيمة 253 مليار زيج لعام 2026 - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

المشرعون في زيمبابوي يصدقون على ميزانية بقيمة 253 مليار زيج لعام 2026

هراري - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 10:43 ص

صدّق المشرعون في زيمبابوي على خطط الإنفاق الحكومية لعام 2026، لتبلغ ميزانية العام المقبل 253 مليار زيج "العملة المحلية"، وذلك بحسب ما ورد في مرسوم حكومي.

وجاء في المرسوم الحكومي الذي صدر أمس الاثنين، أن تصديق المشرعين جاء بعد إجراء تعديلات طفيفة على خطط الإنفاق الحكومية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مارتن روشوايا، كبير أمناء رئيس البلاد ومجلس الوزراء، قوله في إشعار تم نشره في الجريدة الرسمية، إنه قد تمت المصادقة على قانون الموازنة المالية وقانون الاعتمادات.

يذكر أن زيمبابوي كانت قد بدأت تداول عملتها الجديدة "زيج"، في أبريل الماضي.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك