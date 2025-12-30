اتفاق تركيا وأرمينيا على تبسيط إجراءات تأشيرات السفر

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، اتفاق بين تركيا وأرمينيا على تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات في إطار جهود تطبيع العلاقات الثنائية، مما يسهل على مواطني البلدين السفر بينهما.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وأرمينيا اتسمت بشكل عام بالتوتر نتيجة لخلافات تاريخية وتحالف تركيا مع أذربيجان. ولا تربط البلدين الجارين علاقات دبلوماسية رسمية، وظلت حدودهما المشتركة مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي.

ومع ذلك، اتفق البلدان على العمل من أجل تطبيع العلاقات في عام 2021، وتعيين مبعوثين خاصين لبحث سبل المصالحة وإعادة فتح الحدود. وقد أحرزت هذه المحادثات تقدما بالتوازي مع الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر بين أرمينيا وأذربيجان.

وقدمت تركيا الدعم لأذربيجان خلال نزاعها مع أرمينيا عام 2020 للسيطرة على إقليم كاراباخ، المعروف دولياً باسم ناجورنو كاراباخ، وهو نزاع إقليمي استمر قرابة أربعة عقود.

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن أنقرة وياريفان اتفقتا على أن حملة جوازات السفر الدبلوماسية والمهام الخاصة من البلدين سيحصلون على التأشيرة الإلكترونية مجانا اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني.

وأضافت الوزارة: "بهذه المناسبة، تجدد تركيا وأرمينيا التزامهما بمواصلة عملية تطبيع العلاقات بين البلدين بهدف تحقيق تطبيع كامل للعلاقات دون أي شروط مسبقة".

كان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قد قام في شهر يونيو بزيارة نادرة إلى تركيا تلبية لدعوة رئيسها رجب طيب أردوغان.

وهناك نزاع قائم بين تركيا وأرمينيا منذ أكثر من قرن حول مقتل ما يقدر بنحو 5ر1 مليون أرمني في مجازر وعمليات ترحيل قسري بدأت عام 1915 في تركيا العثمانية. وينظر المؤرخون على نطاق واسع إلى هذه الأحداث باعتبارها إبادة جماعية.

وتنفي تركيا أن تكون هذه الوفيات إبادة جماعية، قائلة إن عدد الضحايا مبالغ فيه، وأن القتلى كانوا ضحايا حرب أهلية واضطرابات. وقد مارست تركيا ضغوطا لمنع الدول من الاعتراف رسميا بهذه المجازر كإبادة جماعية.