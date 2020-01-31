دار نشر أمريكية تتحدي البيت الأبيض بنشر كتاب بولتون في 17 مارس لمقبل

أعلنت دار نشر "سايمون وشوستر" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها لن تغير موعد نشر الكتاب المرتقب لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، 17 مارس المقبل، رغم طلب البيت الأبيض عدم نشر الكتاب بدعوى أنه يحتوي على معلومات سرية.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنه رغم السخط والصخب المحيط بكتاب جون بولتون الجديد، إلا أن شركة النشر سايمون وشوستر ما تزال عازمة على إصدار الكتاب بالموعد المقرر له في 17 مارس.

وأضافت الصحيفة أن متحدث باسم الشركة رفض الإدلاء بأي تصريح رسمي حول الامر مكتفيًا بالقول إنه ليس "هناك أي تغيير" في موعد نشر كتاب بولتون المعنون "الغرفة حيث حصل الأمر".

وكان البيت الأبيض قد قرر في وقت سابق، عدم السماح لبولتون بنشر كتابه، لتضمنه بشكله الحالي معلومات سرية، حسبما جاء في رسالة أرسلت إلى محامي بولتون.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب، وهو إجراء يطبق على كل الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض، إن المسودة تحتوي على "معلومات سرية" بعضها مصنف "سري للغاية"، و"يمكن أن يتسبب في أضرار استثنائية خطيرة على الأمن القومي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويكشف بولتون في كتابه محادثة يمكن أن تضر بترامب الذي يواجه حاليا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وحسب بولتون، فإن ترامب قال له في أغسطس 2019 إنه لا يريد الإفراج عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا طالما لم تحقق سلطات كييف حول نجل جو بايدن، المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة الديمقراطيين للانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.