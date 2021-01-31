حكومة أردوغان تفرض زيادة جديدة على «ضريبة الزلازل»

ذكر موقع «كارت» التركي، أن الحكومة التركية، رفعت الضريبة المعروفة باسم «ضريبة الزلازل»، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3469.

ورفعت الحكومة معدل ضريبة الاتصالات الخاصة المعروفة باسم «ضريبة الزلازل»، لترتفع من 7.5% إلى 10%، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتلزم البلديات في تركيا أي مقيم فيها عند فتح عدادات الغاز أو الكهرباء بتقديم ورقة ضريبة الزلازل (Dask) لإجراء المعاملة، وفقا للموقع التركي.

وتعد ضريبة الزلالزل إلزامية على كل صاحب عقار في تركيا، وتهدف لتأمين جميع الأضرار التي من الممكن أن تنتج عن الزلازل من حرائق وانفجارات وموجات تسونامي، بحيث يصبح المبنى مؤمنًا بالكامل من الخارج والداخل.

يذكر أن الحكومة التركية كانت قد فرضت ضريبة الاتصالات الخاصة، بشكل مؤقت، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلدية جولكوك التابعة لمدينة قوجه علي عام 1999، وكانت درجته 7.4 على مقياس ريختر وخلف 17 ألف قتيل، لكن حكومة العدالة والتنمية أقرتها ضريبة دائمة في عام 2003.