وزير الاتصالات الإسرائيلي يأمر بمداهمة استوديوهات الجزيرة في الناصرة ومصادرة المعدات

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قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، إنه أمر اليوم الخميس، بمداهمة أستوديوهات قناة «الجزيرة»، الواقعة في مدينة الناصرة بالأراضي المحتلة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن مفتشي وزارة الاتصالات، بالتعاون مع الفرقة التكتيكية لشرطة المنطقة الشمالية، يصادرون معدات القناة في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن «بلاده لن تسمح لبوق حماس أن يبث من إسرائيل».

وتوقف، الأحد الماضي، بث قناة «الجزيرة» في إسرائيل باللغتين العربية والإنجليزية، على أثر قرار حكومة الاحتلال بإغلاقها.

ودخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية إغلاق القناة القطرية في الدولة العبرية لمدة 45 يوما قابلة للتمديد.

وبعد ظهر الأحد، تحولت الشاشة إلى اللون الأسود مع رسالة باللغة العبرية تفيد بأن البث «متوقف في إسرائيل»، وفق ما رصدته وكالة «فرانس برس».



وعلق مزودو الخدمات التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية والكابل في إسرائيل بث قناة الجزيرة في أعقاب قرار الحكومة وقف عملها.

من جانبها، أدانت قناة «الجزيرة» ما وصفته بـ«الفعل الإجرامي الإسرائيلي»، في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح قرار إغلاقها على خلفية تغطيتها الحرب في قطاع غزة.

وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع «إكس» بالعربية: «ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات».