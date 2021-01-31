 البر الرئيسي الصيني يسجل 92 إصابة جديدة بكورونا 73 منها محلية - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 92 إصابة جديدة بكورونا 73 منها محلية

د ب أ
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 9:19 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 9:19 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 92 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 73 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89522 حالة، بينهم 1668 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 76 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 83218 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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