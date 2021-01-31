قال المخرج خالد يوسف، إنه لم يتمكن من الرد على آلاف الاتصالات والرسائل والتعليقات التي وردت إليه بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، معربًا عن امتنانه للدعم الذي وجده.



وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد: «لم أتمكن من الرد على آلاف الاتصالات والرسائل والتعليقات التي غمرتني بمحبة وود أرجو أن استحقه، وممتن لكم جميعا على كرمكم في دعمي نفسيا للتغلب على هذا الفيروس اللعين».



وتابع: «أحب أن أطمئنكم أنني بخير وليست لدي أي أعراض ولا اشعر بأي شيء قد طرأ علي صحتي وسعيد وأنا أقول لكم إن محبتكم وتمنياتكم هي اكبر دافع لي كي أهزم فيروس كورونا ولا أجعله ينتصر على إرادتي وجسدي، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وأنا هو الآن كما صورني صديقي مصطفي اللي بحاول أمنعه من إنه ياخد العدوي وشكله مصمم».

لم أتمكن من الرد علي الاف الإتصالات والرسائل والتعليقات التي غمرتني بمحبة وود ارجو ان استحقه ممتن لكم جميعا علي كرمكم... تم النشر بواسطة ‏‎Khaled youssef‎‏ في الأحد، ٣١ يناير ٢٠٢١