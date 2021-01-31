رئيس جامعة نابيرجني الروسية: تعاون مع جامعة الإسكندرية لتبادل زيارات الطلاب

قالت رئيس جامعة نابيرجني تشيلني الروسية، جالياكبيروفا ألفينور، التي تترأس الوفد الروسي الأكاديمي الزائر لمدينة الإسكندرية، إنه جار توقيع برتوكول بين جامعي نابيرجني تشيلني الروسية وجامعة الإسكندرية، يتضمن تبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الإسكندرية وروسيا، إسوة بالبرتوكول الذي وُقع مع جامعتي عين شمس وأسيوط، في بداية زيارة الوفد لمصر.



وأضافت رئيسة جامعة نابيرجني الروسية، في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، اليوم الأحد، أن الهدف من الزيارة بحث مزيد من التعاون الأكاديمي بين مصر وروسيا وتعليم اللغة الروسية للمصريين واللغة العربية للروس، في إطار إعلان عام 2021 العام المصرى الروسي، لافتة إلى أن عدد الطلاب المصريين بلغ العام الماضي 89 طالبا، وارتفع العدد إلى 125 طالب.



وأعربت عن إعجابها بمدينة الأسكندرية، قائلة: "زرت قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية، وكورنيش الإسكندرية ليس له مثيل" .



وأشارت إلى إنشاء الجامعة منذ 30 عاما فقط، وهي جامعة شابة مقارنة بعمر كلية الألسن بجامعة عين شمس، وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المنطقة الخضراء في تصنيفات الجامعات الروسية، مضيفة أن كلية التاريخ بها تدرس علم مصر القديمة.