إصابة 9 أشخاص بينهم سيدتان وطفلان في حادثين منفصلين بالمنيا

شهدت محافظة المنيا حادثي انقلاب بأبو قرقاص والطريق الصحراوي الغربي، أسفرا عن إصابة 9 أشخاص بينهم سيدتان وطفلان، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب جرار زراعي على توكتوك بقرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، وبالانتقال والفحص تبين أن الجرار زراعي وكان خلفه مقطورة محملة بالقصب، انقلبت على توكتوك، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص "سيدتان وطفل"، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفي العام لتلقي العلاج.

وانتقل رجال الشرطة والإسعاف لنقل المصابين والوقوف على أسباب وتداعيات الحادث ورفع الجرار المنكوب.

فيما شهد الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" اصطدام سيارة ملاكي برصيف قبلي بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة قنا.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت إشارة من الخدمة المعينة على بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي باصطدام سيارة ملاكي بالرصيف ونتج عن ذلك إصابة كل من: نجفة عوض عيد 37 عاما، منة عاطف منصور 6 سنوات، محاسن أحمد محمد 55 عاما، سعيد أحمد محمد 52 عاما، محمود منصور عبده 29 عاما، عاطف منصور عبده 42 عاما، جميعهم من محافظة قنا.

وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وكسور واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالحادث، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.