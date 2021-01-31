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31 يناير.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق

اسمنت
اسمنت

نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 10:52 ص

استقرت أسعار الحديد، وتباينت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الأحد.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 13700 جنيه.
بشاي 13500 جنيه.
حديد العتال 13450 جنيها.
المراكبي 13300 جنيه.
حديد المصريين 13500 جنيه.
العشري 13300 جنيه.
حديد مصر ستيل 13300 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

أسمنت النصر 733 جنيهًا.
أسمنت أسيوط "الفهد" 710 جنيهات.
لافارج للأسمنت "المخصوص" 723 جنيهًا.
أسمنت سيناء 710 جنيهات.
أسمنت السويس 730 جنيهًا.
أسمنت حلوان 733 جنيهًا.
أسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا.


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