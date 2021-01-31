السيطرة على حريق بقطار بضائع في المنيا

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نشب حريق هائل بقطار بضائع أمام محطة قرية قلوصنا بمركز سمالوط بالمنيا، بدون خسائر بالأرواح.

وتلقى اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد باشتعال النيران بقطار بضائع رقم 3035 متجه من المنيا إلى القاهرة أمام محطة قطار قرية قلوصنا.

وانتقل على الفور لمحل الواقعة، عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق يرافقه الرائد محمد عليوة رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق والنقيب محمد الجيزاوي رئيس نقطة شرطة قلوصنا والمهندس هاني الخولي رئيس مجلس قروي قلوصنا.

وبالمعاينة والفحص تبين اشتعال النيران بقطار بضائع في ماكينة الجرار أثناء مروره أمام قرية قلوصنا.

وتم إخماد الحريق من قبل الحماية المدنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.