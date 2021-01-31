كريم عفيفي يستأنف تصوير نجيب زاهي ذركش

استأنف الفنان كريم عفيفي اليوم الأحد تصوير أحداث دوره بمسلسله الجديد "نجيب زاهي ذركش"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني 2021.

وقال عفيفي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشاهد اليوم جمعته مع بطل العمل الفنان الكبير يحيى الفخراني، مضيفا أنه انتهى حتى الآن من تصوير ثلثي مشاهد دوره.

وأشار إلى أن العمل أوشك على الانتهاء، ومن المقرر أن يدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج قريبا، لتسليم الحلقات الأولى من العمل للجهة المنتجة استعدادا للعرض في شهر رمضان.

ويجسد الفخراني في المسلسل دور محام مخضرم وأستاذ جامعي، ولديه 4 أبناء، لكنه يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهي ذركش" التعاون الخامس الذي يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخراني، بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سويا مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذي كان آخر تعاون بينهما.