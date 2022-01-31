جولة محادثات جديدة بين إدارة أيرباص وعمالها في ألمانيا

تعتزم إدارة شركة صناعة الطائرات الأوروبية العملاقة أيرباص عقد جولة جديدة من المحادثات مع نقابة آي.جي ميتال لعمال الصناعات المعدنية والهندسية في ألمانيا وممثلة عمال الشركة اليوم الاثنين حول خطة إعادة هيكلة قطاع إنتاج الطائرات المدنية في الشركة.

وتعتزم النقابة دعوة أعضائها للتصويت على تنظيم إضراب عن العمل إذا فشلت المفاوضات في الوصول إلى نتيجة.

وقالت آي.جي ميتال إن "31 يناير موعد نهائي". وفي بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي شارك أكثر من 14 ألف عامل في إضرابات عن العمل استمر بعضها عدة أيام، مما أدى إلى شلل كبير في الإنتاج في فترة نهاية العام التي تكون مزدحمة بطلبات التسليم.

وترغب أيرباص في جمع قطاعي إنتاج هياكل الطائرات وخزانات الوقود في فرع واحد جديد. وستؤثر هذه الخطوة على مصنع أيرياص في مدينة شتاد وأجزاء من مجمع هامبورج وشركة بريميم أيروتك التابعة لأيرباص وثلاثة من مصانع أيرباص الأربع في مدينة أوجسبورج وبريمن ونوردنهام.

ويصل إجمالي عدد العمال الذين ستتأثر وظائفهم بالخطة الجديدة إذا تم تطبيقها إلى حوالي 13 ألف عامل.

كما تعتزم أيرباص بيع أجزاء من خطوط إنتاج شركة بريميم أيروتك في أوجسبورج وفاريل وفرايسلاند ورومانيا إلى مستثمرين.

وعقدت آي.جي ميتال وإدارة أيرباص حتى الآن ست جولات من المفاوضات بشأن شروط خطة الهيكلة، لكن النقابة لم تصل إلى نتائج مرضية حتى الآن.

وتطالب النقابة بعدم بيع خطوط الإنتاج إذا كان ذلك ممكنا وتعهد الشركة بعدم تنفيذ أي خطط هيكلة أو نقل الإنتاج إلى أماكن أخرى خلال السنوات العشر المقبلة.