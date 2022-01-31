أطلع وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، مجلس الوزراء على تفاصيل ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل بعد عمليات متابعة.

وقال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، اليوم الاثنين، "إن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي"، مؤكدا أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وجه التحية لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد من شبكات التجسس والقبض على أفرادها والضالعين فيها.

وأضاف أن ميقاتي اعتبر أن ضبط هذه الشبكات يثبت مجددا أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد.. معربا عن تقديره لكل القوى الأمنية والجيش لعملهم الدؤوب على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الأوساط العسكرية أسوة بسائر المواطنين.