وفاة المخرج نبيل الجوهرى وتشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة

نعت نقابة السينمائيين المخرج نبيل الجوهرى الذى رحل عن عالمنا في الساعات الماضية في بيان لها جاء فيه: «ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج/ نبيل الجوهري - الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

وتشيع جنازة المخرج الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة.

يذكر أن المخرج نبيل الجوهرى بدأ عمله كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها "عفوا هذا حقى" بطولة سميحة أيوب، وهالة صدقى، ومحمد وفيق، و"صباح الورد" بطولة يوسف شعبان، مديحة يسرى، ايمان الطوخى، حسن حسنى، شريف منير، مدحت صالح، و"النوة" بطولة فردوس عبد الحميد، محمود الجندى، طلعت زكريا، أحمد آدم، أحمد السقا، هذا بالاضافة إلى عمله أيضاً كخرج منفذ فى أكثر من مسلسل، وأخرج نبيل الجوهرى مسلسلا واحدا خلال مشواره وهو «بالأمر المباشر» عام 2012.