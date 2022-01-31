أسطول الشمال الروسي ينفذ تدريبا للبحث عن الغواصات ببحر النرويج

ذكر المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي، أن مجموعة سفن حربية تابعة للأسطول، نفذت تدريبا للبحث عن غواصة في بحر النرويج، وذلك في إطار التدريبات المشتركة مع القوة العسكرية القطبية.

وأضاف المكتب، في بيان له اليوم الاثنين، أن المجموعة تضم سفن دعم وسفنا قتالية ضاربة بينها الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" والفرقاطة "الأدميرال كاساتونوف"، موضحا أن السفن الحربية الروسية، نفذت عمليات بحث عن غواصات للعدو المفترض، باستخدام طائرة هليكوبتر مضادة للغواصات، جرى تنفيذها بطرق مختلفة تضمنت استخدام أنظمة السونار، وكذلك باستخدام المعلومات الواردة من المروحية المحدثة Ka-27M المضادة للغواصات؛ حيث أقلعت المروحية من الفرقاطة، ونفذت عمليات بحث عن الغواصات باستخدام البحث البصري والراداري والمغناطيسي.

وأشار إلى أن الفترة من يناير إلى فبراير من العام الحالي، تشهد إجراء سلسلة من التدريبات البحرية بقيادة القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف في مختلف البحار والمحيطات.

على صعيد متصل ، اختتم الأسطول الروسي بالبحر الأسود تدريباته التي بدأت في 26 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 20 سفينة من سفن أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال أليكسي روليف، رئيس القسم الإعلامي بأسطول البحر الأسود، وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية ، إن مجموعات سفن أسطول البحر الأسود عادت إلى قواعدها في القرم ونوفوروسيسك، بعد إنجاز تدريباتها في البحر الأسود، مشيرا إلى أن أكثر من 20 سفينة من أسطول البحر الأسود الروسي شاركت في هذه التدريبات.

وأضاف: "قامت أطقم هذه السفن، ضمن مجموعات تكتيكية مختلفة، بتنفيذ مهام التدريب القتالي البحري، الذي تضمن الرمي المدفعي على أهداف تحاكي السفن ووسائل الهجوم الجوي للعدو المفترض".

وأوضح روليف أن "البحارة الروس تدربوا على تنفيذ عمليات الاتصال والمحافظة على جاهزية السفن، وتنفيذ مهام الدفاع الجوي، ومكافحة الغواصات، وكذلك التصدي للمخربين خلال الوقوف في مرسى غير مجهز، وكذلك عند عبور الممرات البحرية".