محافظ المنوفية يؤكد استمرار التعاون لتحقيق التنمية المستدامة بربوع المحافظة

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماع مجلس جامعة المنوفية "الجلسة الرابعة" للعام الجامعي 2022/2023، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة الجديد وبحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس جامعة المنوفية.

وأشار رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، إلى وضع لجنة هندسية التصورات النهائية للمدينة، لافتا إلى السعي بمعاونة المحافظ في زيادة مساحة الأرض المخصصة للمدينة الطبية لتقديم خدمات طبية متنوعة لمواطني المحافظة.

ولفت إلى أنه وبفضل دعم محافظ المنوفية ستشهد جامعة المنوفية انطلاقة جديدة في تنفيذ مشروعات تعليمية متميزة ومنها تخصيص 200 فدان بمدينة السادات، مثمنا جهود المحافظ في تحقيق نسب إنجاز متميزة بكل المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة باعتبارهما وحدة واحدة وكون الجامعة بيت الخبرة للمحافظة.

وفي كلمته أكد محافظ المنوفية، استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كل المستويات لتحقيق المصالح المشتركة لخدمة أبناء المحافظة في شتى المجالات، مضيفا أن جامعة المنوفية تعد صرحا تعليميا متميزا تفتخر به المحافظة في شتى ميادين العلم والبحث والمعرفة، وشريكا فاعلا في تقديم الرؤى وتنفيذ العديد من الخطط التنموية على أرض المحافظة.

واستعرض محافظ المنوفية جهود المحافظة المبذولة في دعم وتنمية القطاع الطبي بالمحافظة، حيث سيتم إضافة 5 مستشفيات جديدة بتخصصات متنوعة لتقديم خدمات طبية متميزة للأهالي، كما استعرض المحافظ حجم الزيادات في الاعتمادات المالية للمحافظة ما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تهم المواطنين.