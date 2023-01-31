هيئة الاستعلامات: مبادرة للمرأة لمواجهة غلاء الأسعار بالإسكندرية

أعلن عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، عن المرحلة الثانية من مبادرة "المرأة وزيرة اقتصاد منزلها"، والتي بدأت اليوم الأربعاء، في محافظة الإسكندرية، وذلك خلال لقاء في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية برئاسة أماني سريح مدير المركز.

وقال محسوب إن الهدف من المبادرة محاولة رفع الوعي لدى المرأة حول كيفية التغلب على موجة الغلاء التي يعود مردودها إلى الأزمة الإقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المبادرة توعوية حول الاستهلاك غير المبرر والتغلب على جشع التجار.

وأشار إلى أن المبادرة بدأت في محافظة الإسماعيلية، وستتجه إلى بني سويف والقاهرة، متابعا أنه يتم في كل لقاء خاص بالمبادرة مع السيدات لتوعيتهن وأيضا سماع مقترحاتهن، خاتما حديثه: "المرأة هي التي تستطيع التدبير لكل الأمور والمبادرة اتجهت لها لقدرتها على إدارة الأمور".

ومن ناحيته، أكد الدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة المصرية ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، أن المرأة هي حجر الزاوية في كل أسرة مصرية و هي صاحبة النشء الأول وهي التي تربي أجيال، متابعا أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة باسم النساء وليس الرجال.

ومن جهتها، أشارت هالة يسري، إستاذ عن علم الاجتماع جامعة القاهرة، ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، إلى أن المرأة المصرية هي حائط سد لكل الأزمات وغلاء الأسعار أزمة حلها يأتي من الأسرة نفسها بالتوفير والتدبير وترشيد الاستهلاك.