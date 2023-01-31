سفير فلسطين لدى القاهرة: اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى قد تؤدي إلى حرب دينية

قال سفير فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، إن «الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وضع غير قانوني لا يمكن التسليم به»، لافتًا إلى عدم إمكانية تغيير المكانة القانونية والتاريخية للمسجد الأقصى بشكل خاص، والقدس عاصمة فلسطين بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء، أن تصعيد المستوطنين - الذين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية - يأخذ منحًا خطيرًا في القدس.

ونوه أن «إجراءات الحكومة الإسرائيلية، تزيد من خطورة المنحى، وانزلاق الأوضاع لوضع غير مرغوب فيه، خاصة مع الإجراءات التصعيدية الأخيرة من: إغلاق وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وفرض الضرائب، وسحب الهويات، وطردهم من المدينة المقدسة، ونقل سكنهم إلى أماكن أخرى».

وذكر أن «ما تقوم به حكومة وجيش الاحتلال، تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية»، مشيدًا بجهود مصر والأردن، في دفع الجهود المبذولة؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية.

وشدد على أهمية إيجاد أفق لبناء السلام العادل والشامل، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل لدولتين، منوهًا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تتزامن مع اعتزام مجلس الوزراء المصغر «الكابينت» اتخاذ تشريعات وقوانين جديدة، تزيد من خطورة الأوضاع في فلسطين.

واستطرد: «تنظيم المستوطنين الاقتحام في ظل زيارة الوزير الأمريكي، وزيارة رفيعة المستوى من مصر والأردن ليست صدفة، بل تعكس نوعًا من اللامبالاة والضرب بعرض الحائط الجهود المبذولة من أمريكا والأشقاء في مصر والأردن».

وأشار إلى أن «الحكومة الإسرائيلية عليها أن تمنع الاقتحامات وتضع لها حدًا؛ لأنها لن تجدي نفعًا، بل تزيد من حالة التوتر والاحتقان، وانزلاق المنطقة إلى حرب دينية»، مطالبًا بتدخل عربي ودولي عاجل؛ لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ولجم سلوكيات المستوطنين المتطرفين.