 محافظ الإسكندرية يشدد على التواجد الميداني للتعامل مع تداعيات نوة الكرم - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يشدد على التواجد الميداني للتعامل مع تداعيات نوة الكرم

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 12:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 12:06 م
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة؛ للتعامل مع تداعيات "نوة الكرم" والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، معلنا رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وتابع الشريف، تمركزت سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه، والأطقم العاملة عليها؛ للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة.

وأكد استمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، مكلفا بتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

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