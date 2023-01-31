البنك المركزي العراقي: لم نؤشر أيَّ زيادة بشأن انتشار العملات المزيّفة

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يؤشر أي زيادة بشأن انتشار العملات المزيّفة، مشيرا إلى آلية التعرف على العملات المحلية المزورة.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم عن مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، قوله إن "الأوراق النقدية العراقية فئات (10 آلاف دينار و25 ألف دينار و50 ألف دينار) تتضمن نافذة شفافة والتي أصبحت من أقوى العلامات الأمنية في الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي، ذاكرا أن "تزييف العملة ضعيف ورديء، وغالباً ما يكتشفه الجمهور والقطاع المصرفي والبنك المركزي".



وأكد أن "الأواراق النقدية المتداولة حالياً صادرة عن البنك المركزي"، لافتاً الى أن "الأوراق المزيفة واضحة".