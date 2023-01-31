إسرائيل ترفض التعقيب على هجوم المسيرات على إيران

امتنعت تل أبيب، عن التعقيب على تقارير غربية قالت إن لها يد في الهجوم على محافظة أصفهان الإيرانية.



وقال متحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الخصوص: "لا تعقيب لدينا على هذه التقارير، لا نعقب على منشورات غربية"، كما نقلت وكالات أنباء دولية.



والأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي دون تسميته، قوله إن "واشنطن ليس لها يد في هجوم أصفهان".



وفجر الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجار قوي، بمنشأة عسكرية في أصفهان (وسط)، فيما أكدت وزارة الدفاع تعرض إحدى منشآتها في المدينة لهجوم "فاشل" بالمسيرات.



وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الانفجار وقع في منشأة لصنع الذخيرة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان، دون وقوع ضحايا.



من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، إن "إسرائيل هي التي نفذت الهجوم".



وأضافت: "لا ينبغي استبعاد احتمال تنفيذ الهجوم بهدف إلحاق الضرر بمحاولة إيرانية لتطوير صواريخ تفوق سرعة الصوت، وهو سلاح خارق يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الجوي".



وذكرت أن "الضربة التي نفذتها إسرائيل في إيران، سببها محاولة إيرانية لتطوير ربما بمساعدة روسية، مثل هذا السلاح الذي يمكن أن يخترق الدفاع الجوي".



وأشارت "يديعوت أحرنوت"، إلى أن تل أبيب بعثت رسالة إلى طهران مفادها: "نعلم ولن نقف مكتوفي الأيدي"، وفق تعبيرها.



ولفتت إلى أنه "وحسب كل المؤشرات، فإن الجهة التي هاجمت الهدف الإيراني، تمتلك قدرات استخباراتية وتكنولوجية متقدمة للغاية، مما يتيح لها تنفيذ هجوم جوي على منشأة صناعية عسكرية حساسة تابعة للحرس الثوري، وهي منشأة محمية بمجموعة من بطاريات الدفاع الجوي".



وعادة لا تعقب إسرائيل على هجمات لها خارج الحدود.